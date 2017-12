Sacha Kljestan écope d’un carton rouge supplémentaire

Le milieu de terrain des Red Bulls de New York Sacha Kljestan sera suspendu pour un match de plus à cause de son implication dans une mêlée avec le Toronto FC pendant les séries de la Major League Soccer (MLS), a annoncé la ligue vendredi.

Son amende, dont le montant n’a pas été dévoilé, a aussi été augmentée.

Kljestan et Jozy Altidore, du TFC, avaient écopé de cartons rouges après leur échauffourée dans le tunnel du BMO Field, le 5 novembre lors du match retour de la demi-finale de l’Est.

Après avoir réexaminé les événements, la MLS a jugé que le joueur new-yorkais méritait un match de suspension supplémentaire. Il ratera les deux premières parties de la saison 2018.

Altidore, pour sa part, avait servi sa suspension durant le match aller de la finale de l’Est. Le TFC a gagné la série, pour ensuite être sacré champion de la MLS grâce à une victoire de 2-0 contre les Sounders de Seattle, le 9 décembre.