Pierre-Luc Dubois prend son envol à Columbus

La recrue Pierre-Luc Dubois prend son envol dans la LNH depuis que l’entraîneur-chef des Blue Jackets John Tortorella l’a promu au sein du premier trio et plus rien ne semble l'intimider.

Pas même la prestance d'un des plus grands joueurs de l'histoire de la Ligue, en l'occurence Sidney Crosby.

L’attaquant québécois revendique 12 points, dont cinq buts, à ses 13 derniers matchs, lui qui évolue au centre d’Artemi Panarin et de Josh Anderson. Jeudi, le natif de Ste-Agathe-Des-Monts a été opposé au trio de l'as des Penguins de Pittsburgh, mais il n’a pas eu froid aux yeux, terminant la rencontre avec un but, une mention d’aide, cinq tirs et une fiche de +1.

«Il n’a peur de rien, a lancé Tortorella après la défaite de 3-2 des siens en tirs de barrage, selon des propos rapportés par The Athletic. A-t-il fait des erreurs? Oui. Mais il a aussi réalisé de très bons jeux et il a tenu son bout. Je suis impressionné par son attitude.»

Malgré ses 19 ans, le jeune homme ne fige pas devant les grandes étoiles du circuit.

«On les a affrontés [les Penguins] durant le calendrier préparatoire quand ils avaient leur alignement complet et on avait le nôtre. Alors, après ça, honnêtement, Crosby n'est qu'un autre joueur. Je ne traite personne différemment. C'est un bon joueur dans cette ligue. Il y a plusieurs bons joueurs», a minimisé le principal intéressé.

Lors des 15 derniers matchs, Dubois a été le centre plus utilisé des Blue Jackets et le troisième attaquant le plus sollicité (17:43 par match), derrière ses compagnons de trio Anderson (18:59) et Panarin (19:25).

«Son calme me surprend pour un joueur de son âge, a affirmé le capitaine de l'équipe Nick Foligno. Il ne recule devant rien. Il commence à comprendre qu’il est costaud et que c’est difficile de le tasser. Ce n’est pas facile de l’intimider.»

Les Blue Jackets avaient pris le monde du hockey par surprise en préférant Dubois au talentueux finlandais Jesse Puljujarvi au troisième rang du repêchage de 2016, mais force est d'admettre que cette décision se comprend de plus en plus à la lumière des récentes performances du Québécois.