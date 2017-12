Omar Minaya de retour chez les Mets

L’ancien directeur général des Expos de Montréal Omar Minaya a été embauché à titre d’adjoint au DG par les Mets de New York, vendredi.

L’homme de 59 ans a passé les trois dernières années dans les bureaux de l’Association des joueurs du baseball majeur où il a assumé les fonctions de conseiller senior au directeur exécutif.

À New York, il épaulera ainsi Sandy Alderson et en sera à son troisième séjour dans l’organisation des Mets.

Minaya a travaillé comme assistant senior au DG de 1997 à 2002, étant responsable du recrutement international. Après avoir occupé le poste de DG des Expos jusqu’à leur déménagement à Washington à la fin de la campagne 2004, il est retourné dans le giron des Mets en tant que DG, emploi qu’il a détenu pendant environ six ans.

«Je suis excité à l’idée de retourner avec la formation que j’aime, a commenté le principal intéressé dans un communiqué. Je reviens pour recruter et développer de jeunes talents, et cela me rend enthousiaste.»

Également, Minaya a planché avec les Padres de San Diego au terme de sa deuxième aventure chez les Mets.