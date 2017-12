LNH 360 : quand 60 minutes ne suffisent pas!

Voici un survol des activités de la soirée du 21 décembre dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)

BOSTON 2, Winnipeg 1 (SO)

NEW JERSEY 4, NY Rangers 3 (SO)

Anaheim 5, NY ISLANDERS 4 (OT)

PITTSBURGH 3, Columbus 2 (SO)

TAMPA BAY 4, Ottawa 3 (SO)

Caroline 4, NASHVILLE 1

DALLAS 4, Chicago 0

EDMONTON 3, St. Louis 2

LOS ANGELES 2, Colorado 1 (OT)

SAN JOSE 5, Vancouver 4 (OT)

Soirée de trois points pour Joe Thornton, qui poursuit son ascension

L’attaquant des Sharks Joe Thornton (deux buts, une aide) a permis aux Sharks de porter à six leur nombre de matchs avec un point à domicile (4-0-2). Par la fait même, Thornton (391 buts, 1025 aides) a dépassé Doug Gilmour (450 buts, 1416 points) au 18e rang de tous les temps.

Une 800e victoire pour Ken Hitchcock

Tyler Seguin a inscrit un doublé, Ben Bishop a repoussé la totalité des 24 lancers et l’instructeur en chef Ken Hitchcock a empoché la 800e victoire de son illustre carrière d’entraîneur en saison régulière. Il est devenu le troisième pilote de la LNH à réaliser cet exploit.

Un bâton d’argent pour un Dustin Brown revigoré

Après Marian Gaborik, c’était au tout de Dustin Brown d’atteindre le plateau des 1000 matchs dans la LNH, jeudi, soirée qu’il a conclu avec un but gagnant.

L’Américain est devenu le 317e joueur de l’histoire à atteindre ce cap en saison régulière. Deux autres joueurs ont accompli l’exploit dans l’uniforme des Kings : Dave Taylor (1111 parties) et Luc Robitaille (1077 parties).

Lindholm réalise un triplé en prolongation

Rickard Rackell a créé l’impasse avec 1 :15 à faire à la troisième période et Hampus Lindolm (trois buts) a complété son tour du chapeau avec 57 secondes à écouler en temps supplémentaire sur une aide de Ryan Getlzaf, qui a amassé quatre passes décisives.

Lindholm est devenu le deuxième défenseur de l’histoire de la concession à inscrire un triplé dans un match, le dernier étant Lubomir Visnovky le 4 mars 2011. Ce dernier avait également tranché le débat en prolongation. Depuis l’instauration de la prolongation à cinq minutes en 1983-1984, trois autres défenseurs ont marqué trois buts dans une rencontre.

Selon l’Elias Sports Bureau, Getzlaf a récolté au moins quatre aides dans un match pour la neuvième fois de sa carrière.

Kucherov atteint les 50 points

Nikita Kucherov a inscrit deux aides pour aider le Lightning (25-7-2, 52 points) à l’emporter grâce à trois remontées. La fiche de l’équipe, qui trône au classement général, est de 8-1-0 à ses 10 dernières sorties.

Kucherov mène les buteurs (23) et les pointeurs (50) du circuit. Il est le premier à atteindre le cap des 50 points cette saison, plateau que le Russe a atteint en 34 rencontres. Seulement Vincent Lecavalier a amassé autant de points en moins de matchs dans l’histoire de la concession floridienne, en 2007-2008, en route vers une campagne de 40 filets et 92 points.

Tavares et Bailey ne ralentissent pas

John Tavares (deux buts, une aide) et Josh Bailey (trois aides) ont connu une soirée aux points multiples pour une cinquième sortie d’affilée. Ils ont respectivement des rendements de 21 buts, 45 points et 10 buts, 45 points. Leur cumulatif identique les place à égalité avec Steven Stamkos (13 buts, 32 aides) au deuxième rang de la ligue.

Tavares et Bailey sont les premiers joueurs des Islanders à connaître une séquence de cinq matchs avec plus d’un point depuis Pierre Turgeon, qui avait brillé de la sorte entre le 7 et le 17 mars 1994 (six parties).

Elias ajoute que la paire de coéquipiers est la première à connaitre une telle série de succès depuis Joe Thornton et Patrick Marleau, des Sharks, du 20 au 27 janvier 2013.

Soixante minutes ne suffisent pas

Sept des 10 confrontations de jeudi se sont décidées en prolongation. Selon Elias, une seule autre soirée a nécessité autant de périodes supplémentaires depuis le début de la campagne, soit le 4 novembre dernier.