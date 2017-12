Rappelé par les Canadiens de Montréal, mercredi, le défenseur Brett Lernout ne sera pas en uniforme face aux Flames de Calgary, vendredi.

C'est ce qu'a rapporté le journaliste de TVA Sports, Renaud Lavoie, en après-midi.

Lernout a déjà participé à trois rencontres dans la LNH.

Le défenseur de 22 ans a obtenu son premier filet de la campagne en plus d’ajouter une passe dans un gain de 5-2 du Rocket contre le Crunch de Syracuse, quelques heures avant son rappel.

Claude Julien confirme que Brett Lernout n'affrontera pas les Flames ce soir et qu'Artturi Lehkonen n'a toujours pas reçu le feu vert des médecins.



