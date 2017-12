Le rêve de Vincent Bezecourt se poursuit

Les Red Bulls de New York ont accordé un nouveau contrat au milieu de terrain Vincent Bezecourt, vendredi.

L’athlète de 24 ans a été promu à la formation principale de l’organisation en août dernier, après avoir évolué chez les Red Bulls II, dans l’United Soccer League. Au sein de la Major League Soccer, il a disputé trois matchs en 2017, amorçant deux d’entre eux. Le Français a inscrit son premier point le 22 octobre, obtenant une mention d’aide aux dépens du D.C. United.

Durant l’année, Bezecourt a également participé à 24 affrontements avec le club affilié des Red Bulls. Il a touché la cible six fois et réalisé 11 passes décisives, lui qui compte 14 filets et 16 aides en 46 rencontres réparties dans les deux dernières campagnes en USL.