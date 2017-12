Jordan Harvey s'en va en Californie

Après sept saisons à Vancouver, le défenseur Jordan Harvey a décidé de déménager en Californie, d’où il est originaire, pour porter les couleurs du Los Angeles FC.

L’athlète de 33 ans a annoncé le tout par l’entremise de son compte Twitter, vendredi.

Harlow and I are Black & Gold in 2018. @LAFC #HomeSweetHome @_kimcaldwell pic.twitter.com/N6Q0HOT7R8