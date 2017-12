Jonathan Drouin, un centre par la force des choses

Jonathan Drouin ne devrait pas avoir à piloter le centre du premier trio du Canadien de Montréal, selon les analystes de l'émission «Dave Morissette en Direct», mais il y est forcé par les circonstances.

Les anciens de la Ligue nationale, Pascal Dupuis, Mathieu Dandenault et l'ancien pilote des Nordiques de Québec, Michel Bergeron ont tous identifié l'attaquant québécois comme le premier joueur de centre du Tricolore par la force des choses.

S'il n'en tenait qu'à ces expérimentés du hockey professionnel, le natif de Huberdeau évoluerait à l'aile comme le fait Claude Giroux avec les Flyers de Philadelphie.

« Si je regarde les statistiques de Giroux, j'ose croire que Drouin pourrait connaître autant de succès », a lancé Mathieu Dandenault.

« Ton joueur de centre devient le troisième défensif quand tu te retrouves dans ton territoire [...] C'est le joueur qui va dépenser le plus d'énergie dans son propre territoire [...] Il n'aura pas l'énergie de retourner en territoire adverse et de marquer un but », d'analyser l'ancien des Penguins de Pittsburgh, Dupuis.

Retrouvez tous les détails de leur réflexion dans la vidéo ci-haut.