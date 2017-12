Football : Vince McMahon tentera-t-il sa chance à nouveau?

Le président et chef de la direction de la World Wrestling Entertainment (WWE), Vince McMahon, envisage de créer une nouvelle ligue de football, ayant vendu 100 millions $ en actions de sa fédération de lutte professionnelle pour financer son projet.

Selon le réseau ESPN, l’homme d’affaires souhaitait trouver une importante somme d’argent pour l’une de ses entités, Alpha Entertainment LLC. Celle-ci «a été mise sur pied pour explorer les opportunités d’investissement dans le monde du sport et du divertissement, incluant le football professionnel».

De plus, elle avait émis une demande pour les marques de commerce URFL et UrFL, la semaine dernière. Une autre entreprise de McMahon, VKM Ventures, s’était de son côté soumise à la même procédure pour les dénominations UFL, United Football League et For The Love of Football.

Le numéro 1 de la WWE avait tenté sa chance avec la XFL en 2001, mais ce circuit qui comprenait huit équipes a mis fin à ses activités après une seule saison.