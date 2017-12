Une faille majeure sur la route

Si les Canadiens s'en tirent bien à court d'un homme à domicile, c'est une toute autre histoire à l'étranger.

Les hommes de Claude Julien montrent la pire efficacité de la Ligue (69%) sur la route à quatre contre cinq. Pourtant, ils arrivent au sixième rang du circuit lorsqu'ils jouent au Centre Bell, neutralisant 87% des avantages numériques adverses.

Face aux Canucks à Vancouver, mardi dernier, l'équipe a cédé deux fois en trois occasions.

«Les défenseurs sont souvent au cœur des chances de marquer de l’adversaire en désavantage numérique. La façon dont on ferme l’espace, dont on permet trop souvent l’adversaire de converger au centre et dont on joue pour récupérer les rondelles libres crée énormément de confusion», a noté Dany Dubé.

Le Tricolore doit absolument ajuster le tir s'il ne domine pas à forces égales.

«Ce que tu gagnes en désavantage numérique, si tu le perds de l’autre côté, tu reviens à zéro. Comme le Canadien n’est pas une équipe de cinq contre cinq, tu n’as pas le droit d’avoir des faiblesses en désavantage numérique», estime l'analyste.

C'est Claude Julien qui doit en faire des cauchemars, lui qui a été spécialiste du désavantage numérique en tant qu'adjoint pour l'équipe canadienne par le passé.

Dany Dubé et Renaud Lavoie en discutent à l'émission #LavoieDubé dans la vidéo ci-dessus.