Championnat du monde junior: l’adaptation de Cale Makar

L’an dernier, le défenseur Cale Makar a dominé la compétition dans la Ligue junior A de l’Alberta (AJHL), un calibre inférieur à celui de la Ligue canadienne de hockey.

Repêché tout de même au quatrième rang au total par l’Avalanche du Colorado en juin dernier, plusieurs se demandaient comment le talentueux arrière s’adapterait au niveau de jeu de la NCAA, car il avait décidé de se joindre à l’Université du Massachusetts à Amherst. Jusqu’à présent, Makar progresse lentement mais sûrement.

Avec les Bandits de Brooks l’an dernier, Makar avait terminé la saison avec 75 points en 54 parties. Il ne suffisait que de taper son nom sur YouTube pour tomber sur plusieurs vidéos le montrant patinant d’un côté à l’autre de la patinoire pour ensuite marquer. Toutefois, le «bémol AJHL» subsistait.

À sa première saison NCAA, l’Albertain a jusqu’à présent récolté un but et neuf points en 16 matchs à UMass. Des chiffres bien plus modestes que ceux qu’il a présentés l’an dernier, mais dans un calibre bien supérieur il faut l’admettre.

«Je ne me suis pas encore complètement ajusté, a reconnu le défenseur droitier d’Équipe Canada Junior. Pour ce qui est de la vitesse de jeu, je suis parfaitement de calibre. Par contre, les joueurs sont tous plus rapides, ils viennent plus rapidement sur toi, que ce soit dans les coins de patinoire ou pour bloquer des lancers. Il y a plusieurs aspects auxquels je dois toujours m’ajuster. Ça s’en vient, mais c’est clairement un ajustement.»

Une rivalité intéressante

D’ailleurs, Makar est l’un des trois joueurs d’Équipe Canada Junior à évoluer aux États-Unis, les deux autres étant le gardien Colton Point (Colgate) et le défenseur Dante Fabbro (Université de Boston).

Évidemment, il évolue donc majoritairement avec des joueurs américains à UMass. Makar fera donc presque cavalier seul le 29 décembre prochain lorsque le Canada affrontera les États-Unis au New Era Field de Buffalo.

«C’est évident que plusieurs de mes coéquipiers vont se ranger derrière les États-Unis, mais ils sont très heureux que je sois ici quand même», a assuré celui qui pourra assurément compter sur le soutien de son partenaire de duo dans la NCAA, Mario Ferraro, qui a d’ailleurs été l’un des derniers défenseurs retranchés par ÉCJ cette année.

Makar a vécu de l’externe la rivalité entre les deux nations nord-américaines l’an dernier.