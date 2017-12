Cette semaine dans l’univers de la WWE : Kevin Owens et Sami Zayn gardent leur emploi

Publié hier à 09h47

Pour les amateurs moins familiers avec la programmation de la WWE, vous pouvez suivre le lien suivant afin d’en savoir plus.

Le moment « Oui, Oui, Oui! » de la semaine

Je décerne mon moment « Oui, Oui, Oui! » à l’annonce de Stephanie McMahon d’avoir un match Royal Rumble tout féminin.

Une belle initiative qui devrait permettre de belles choses pour la division féminine. J’ai d’ailleurs écrit une chronique entière là-dessus hier.

Le « K.-O. » de la semaine

Je donne mon « K.-O. » de la semaine à SmackDown Live. Je me serais attendu à un peu plus d’action à la suite de Clash of Champions. Je trouve également que l’étoile commence à pâlir pour la Riott Squad, elles qui viennent pourtant tout juste d’arriver. Bref, une déception en ce qui me concerne.

Ce que vous devez savoir

Kevin Owens et Sami Zayn ont gardé leur boulot, mais fort probablement au détriment de la relation entre Shane McMahon et Daniel Bryan.

En effet, McMahon l’un des deux arbitres du combat, a arrêté son compte après un tombé de Zayn sur Orton. Après quelques secondes de confusion, c’est Bryan, l’autre arbitre, qui a fait un compte rapide pour procurer la victoire aux deux Québécois. Rien pour aider les désaccords que les deux dirigeants ont depuis quelques semaines.

Vidéo de la semaine

Beaucoup d’action lors du combat par équipe!

Tweet de la semaine

Cette image résume pas mal la relation entre Shane-O-Mac et D-Bryan

Which referee do YOU think acted in the best interest of #SDLive last night at #WWEClash of Champions: @shanemcmahon or @WWEDanielBryan? https://t.co/S94feaEnXk — WWE (@WWE) 18 décembre 2017

Résultats rapides

Boston, Massachussetts

Mojo Rawley a battu Zach Ryder

Dolph Ziggler a vaincu le champion des États-Unis Baron Corbin et Bobby Roode dans un combat triple menace pour ainsi remporter le titre

Les champions par équipe de SmackDown Live Les Usos ont battu Le New Day, Shelton Benjamin et Chad Gable et Rusev et Aiden English

Les Matraqués (Harper et Rowan) ont défait Breezango (Tyler Breeze et Fandango)

La championne féminine de SmackDown Live Charlotte Flair a défait Natalya dans un match de bûcheronnes

Kevin Owens et Sami Zayn ont vaincu Randy Orton et Shinsuke Nakamura

Le champion de la WWE AJ Styles a défait Jinder Mahal, accompagné par les frères Singh

Ce que vous devez savoir

Une soirée d’annonces alors que mis à part le Royal Rumble féminin, Kurt Angle a confirmé que Brock Lesnar défendra son championnat Universel contre Kane et Braun Strowman le 28 janvier. Aussi, une grosse annonce pour le temps des fêtes alors que John Cena fera son retour la semaine prochaine. Raw sera présenté la journée de Noël pour nos amis anglophones, mais mercredi le 27 décembre pour vous à l’antenne de TVA Sports.

Vidéo de la semaine

Cedric Alexander devient l’aspirant au titre des mi-lourds détenu par Enzo Amore

Tweet de la semaine

Un beau cadeau de Noël de la part de la WWE!

NEXT WEEK: @JohnCena RETURNS to Monday Night #RAW LIVE on Christmas night in Chicago! ������ pic.twitter.com/aVQWaxYS8N — WWE (@WWE) 19 décembre 2017

Résultats rapides

Providence, Rhode Island

Kurt Angle a annoncé que suite au double compte à l’extérieur de la semaine dernière entre Kane et Braun Strowman, qu’il y allait avoir un combat triple menace au Royal Rumble pour le titre Universel entre Kane, Strowman et le champion Brock Lesnar

Seth Rollins a battu Jason Jordan. Le gagnant devait affronter Samoa Joe, mais ce dernier a attaqué les deux lutteurs après le combat. Angle a donc ordonné un combat entre Jordan, Dean Ambrose et Rollins contre Joe, Cesaro et Sheamus.

Finn Balor a défait Curtis Axel et Bo Dallas par disqualification dans un match handicape. Alors que les deux s’en prenaient à Balor, Hideo Itami est venu à son secours.

Hideo Itami et Finn Balor ont vaincu Curtis Axel et Bo Dallas

Cedric Alexander a battu Drew Gulak pour devenir le premier aspirant au titre des mi-lourds de la WWE

Asuka a défait Alicia Fox

Cesaro, Sheamus et Samoa Joe ont vaincu Seth Rollins, Dean Ambrose et Jason Jordan

La Renaissance (Wilder et Dawson) a vaincu Rhyno et Heath Slater

Bayley, Sasha Banks et Mickie James ont battu l’Absolution (Paige, Mandy Rose et Sonya DeVille) par disqualification. Après le combat, Nia Jax est arrivée, puis le reste de l’alignement féminin de Raw : Dana Brooke, Alexa Bliss, Fox et Asuka.

Stephanie McMahon est venue arrêter le tout en annonçant qu’au Royal Rumble, il y aura pour la toute première fois, un match féminin de type Royal Rumble.

Ce que vous devez savoir

Il est clair que le directeur général Daniel Bryan n’a pas voulu aider Kevin Owens et Sami Zayn en faisant un compte rapide à Clash of Champions. Tout de même, la tension monte entre le commissaire Shane McMahon et Bryan. Ce dernier est même prêt à se faire congédier si McMahon tient tant à congédier quelqu’un.

Vidéo de la semaine

Ça ne va pas bien au deuxième étage de SmackDown Live

Tweet de la semaine

Les Québécois Kevin Owens et Sami Zayn célèbrent leur emploi!

Résultats rapides

Newark, New Jersey

Chad Gable et Shelton Benjamin ont défait les champions par équipe Les Usos dans un match qui n’était pas pour le titre

Charlotte Flair et Naomi ont battu Ruby Riott et Sarah Logan, accompagnés par Liv Morgan

Dolph Ziggler a fait une entrevue dans laquelle il dit qu’il est l’un des lutteurs les plus décorés de l’histoire, mais qu’il ne se sent pas apprécié pour autant. Il a quitté l’arène en laissant la ceinture des États-Unis derrière lui

Le New Day (Kofi Kingston et Xavier Woods), accompagné par Big E. a défait Rusev et Aiden English

AJ Styles, Randy Orton et Shinsuke Nakamura ont vaincu Kevin Owens, Sami Zayn et Jinder Mahal, accompagnés par les frères Sing

Ce que vous devez savoir

Hideo Itami a fait ses débuts, tandis que Cedric Alexander est en train de devenir l’un des plus populaires de la division et un sérieux aspirant au titre détenu par Enzo Amore. Après son combat, il s’en est d’ailleurs pris à Ariya Daivari, ce qui n’a pas plus au champion.

Vidéo de la semaine

Gran Metalik et Kalisto, toujours aussi spectaculaires

Tweet de la semaine

Le GTS (Go To Sleep) d’Hideo Itami. Ça vous rappelle CM Punk? Normal, Punk l’avait « emprunté » à Itami

Résultats rapides

Newark, New Jersey

Gran Metalik et Kalisto ont battu Brian Kendrick et Jack Gallagher par disqualification

Hideo Itami a défait Colin Delaney

Cedric Alexnader a vaincu Drew Gulak

Ce que vous devez savoir

Un autre excellent match entre les deux Britanniques Dunne et Bate. De plus, moins de six mois après leurs débuts, Fish et O’Reilly sont devenus champions par équipe de NXT, une victoire importante pour la Génération Incontestée. Finalement, le match à 4 pour déterminer l’aspirant numéro un au titre de NXT sera Aleister Black vs Johnny Gargano vs Killian Dain vs Lars Sullivan

Vidéo de la semaine

Les 2/3 de la Génération Incontestée deviennent champions par équipe

Tweet de la semaine

L’un des meilleurs champions à la WWE en ce moment : Pete Dunne

Simply put: WHAT A MATCH! Another successful title defense for @PeteDunneYxB... #WWENXT pic.twitter.com/moISK9VvE7 — WWE NXT (@WWENXT) 21 décembre 2017

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Bobby Fish et Kyle O’Reilly ont défait les champions par équipe Sanity (Eric Young et Killian Dain) pour remporter les titres par équipe de NXT

Lars Sullivan a battu Roderick Strong pour avancer dans le match à 4 pour déterminer l’aspirant numéro un au titre de NXT. Il joint ainsi Aleister Black, Johnny Gargano et Killian Dain

Le champion du Royaume-Uni Pete Dunne a vaincu Tyler Bate

Tweet de la semaine

Tout un pari : Mike doit devenir végétarien pour une semaine, Maryse doit manger un seul morceau de viande!

It's officially ON.@mikethemiz goes vegetarian for a week, and all @MaryseMizanin has to do is eat the TINIEST piece of red meat... #TotalDivas pic.twitter.com/zWVjtyMxYI — WWE Universe (@WWEUniverse) 21 décembre 2017

Vidéo de la semaine

Est-ce que Maryse réussira son défi?

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

