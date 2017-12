Autre victoire sans équivoque du Canada

Équipe Canada junior a mis fin à son calendrier préparatoire sur une bonne note. Après une victoire de 9-0 face aux Tchèques mercredi, ÉCJ a écrasé les Suisses au compte de 8-1 vendredi soir au First Ontario Center de Hamilton.

Les Canadiens ont complètement dominé le premier engagement. Dès la quatrième minute de jeu, le défenseur Josh Mahura a servi une brillante passe transversale à son coéquipier Jordan Kyrou qui se trouvait à l’embouchure du filet. Le talentueux choix des Blues de St. Louis n’a eu qu’à lancer la rondelle dans un filet désert.

Puis ÉCJ en a rajouté avant la fin de la période. Après une belle percée offensive du défenseur Cale Makar, Michael McLeod a vu son tir stoppé par le gardien suisse Philip Wütrich, mais Tyler Steenbergen s’est emparé du retour pour faire 2-0.

Dillon Dube en a rajouté en début de deuxième période, mais les Suisses ont marqué grâce à Guillaume Maillard qui, un peu malgré lui, a été crédité du but après que la rondelle a dévié dans les airs puis est tombée derrière le gardien Colton Point.

Jake Bean a fait 4-1, puis Drake Batherson a inscrit un cinquième but pour le Canada avant la fin du deuxième tiers.

Dube, Steenbergen et Kale Clague ont marqué en troisième période.

Il s’agissait d’ailleurs du premier match préparatoire auquel participait Dube et il n’a pas raté sa rentrée. Jumelé à Sam Steel et Jordan Kyrou, il a terminé le match avec une récolte de deux buts et une aide.

Équipe Canada junior passera maintenant quelques jours à forger l’esprit d’équipe avant de commencer le tournoi le 26 décembre prochain avec un affrontement contre les Finlandais.

En bref

Dante Fabbro était de nouveau absent pour la formation canadienne vendredi soir. La situation du défenseur devient de plus en plus inquiétante, car Équipe Canada junior devra soumettre une liste finale d’ici le 25 décembre. Le défenseur de 19 ans n’a joué qu’une partie durant le camp final de sélection et n’a pas rejoué depuis.

Conor Timmins également n’était pas en uniforme. Le partenaire de jeu de Victor Mete s’est blessé face aux Tchèques après avoir bloqué un lancer. Sa blessure ne serait toutefois pas sérieuse.