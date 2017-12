Alex Boone puni pour un plaqué illégal

La NFL a imposé vendredi une amende de 18 231 $ au garde des Cardinals de l’Arizona Alex Boone, qui a saisi un adversaire par le collet de son chandail.

Boone a été sanctionné pour son geste commis à l’endroit du secondeur des Redskins de Washington Preston Smith pendant le match de dimanche. Celui-ci venait de réaliser une interception aux dépens du quart-arrière Blaine Gabbert tard en première demie quand le joueur fautif l’a stoppé.

Au terme de la course de 18 verges de Smith, les arbitres ont décerné une pénalité de 15 verges au porte-couleurs des Cardinals. Ceux-ci se sont inclinés 20-15 et sont officiellement écartés de la course aux éliminatoires de la NFL.