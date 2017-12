Alex Boisvert-Lacroix pourra enfin savourer son moment

À 30 ans, le patineur de vitesse longue piste Alex Boisvert-Lacroix aura enfin l’occasion de représenter le Canada aux Jeux olympiques.

«Es-tu déjà allé aux Jeux? C'est tout le temps la question qu'on me pose, a-t-il expliqué, vendredi, à TVA Sports. Finalement, je vais enfin pouvoir dire "oui, je vais aux Jeux olympiques". C'est grandiose.»

Ça tombe bien : le Québécois, affiche une forme spectaculaire par les temps qui courent, lui qui a remporté deux victoires à Salt Lake City et Calgary, au cours des dernières semaines.

Il est assurément l’homme de l’heure sur la planète du patinage longue piste.

«Deux courses de suite, ça ne s'est pas vu souvent dans le dernier cycle olympique, a-t-il souligné. Je pense que seulement trois autres athlètes ont réussi l'exploit. Ces deux médailles d'or là m'ont permis de me pré-qualifier pour les Jeux olympiques.»

Non seulement s’est-il qualifié pour les Jeux, le Sherbrookois a aussi battu son record personnel au 500 mètres. Trente-quatre secondes, 15 centièmes, ça ne s’est pas vu souvent!

«Lorsque j'ai fait mon 34,15, j'étais le quatrième homme le plus vite de tous les temps sur cette distance, a-t-il observé, avec un brin de fierté dans la voix. C'est des temps rapides, c'est le record québécois et j'espère le garder encore longtemps. »

Ce qui rend les exploits de Boisvert-Lacroix encore plus impressionnants, c’est qu’il commençait à se faire tard pour lui. Après avoir raté les Jeux de Vancouver et les Jeux de Sotchi, cet athlète qui n’a jamais cessé de s’améliorer peut enfin savourer son moment.

«C'est un soulagement total, c'est le rêve d'une vie qui se réalise, a-t-il avoué. J'avais plusieurs exploits sur mon c.v., j'avais gagné des médailles en Coupe du monde (...) c'était de beaux exploits, mais il manquait toujours les Jeux olympiques, ce que tout athlète amateur rêve de réussir.»

Espoir de médaille

C’est à l’épreuve du 500 mètres longue piste qu’excelle l’athlète québécois. Sauf que c’est en patinage courte piste qu’il a fait ses premiers coups d’éclats, il y a environ 10 ans. Boisvert-Lacroix s’entraîne d’ailleurs toujours sur courte piste, ce qui lui donne certains outils supplémentaires.

Il n’ira pas à Pyeongchang, en Corée du Sud, pour y jouer les figurants. Il s’y rendra dans le but de ramener une médaille au Québec.

«Si on regarde mes quatre dernières Coupe du monde, j'ai fait deux podiums qui étaient des médailles d'or et deux cinquièmes positions (...) donc tout est possible, ça va se jouer dans de petits écarts aux Jeux olympiques, il n'y a pas de doute», a conclu le patineur.

(Voyez le reportage de Nicolas A. Martineau dans la vidéo ci-dessus)