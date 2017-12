Les Penguins triomphent en tirs de barrage

Les Blue Jackets de Columbus ont visiblement tout donné la veille contre les Maple Leafs de Toronto. Jeudi soir, la troupe de John Tortorella a perdu la bataille 3-2 en tirs de barrage contre les Penguins de Pittsburgh au terme d'une rencontre tumultueuse.

La bande de l'Ohio avait l'occasion de rattraper les Capitals de Washington au premier rang de la section Métropolitaine, mais elle l'a bousillé en cédant aux frustrations occasionnées par les Penguins au troisième engagement.

À voir | Sommaire

Les Jackets avaient pourtant bien débuté la rencontre. En deuxième période, le Québécois Pierre-Luc Dubois a couronné les succès de l'équipe de son huitième but de la campagne. L’ancien de l’Armada de Blainville-Boisbriand compte maintenant 17 points en 36 matchs à sa première saison dans la Ligue nationale.

La troisième période a été forte en rebondissements. Patric Hornqvist, le premier, a créé l'égalité avant de voir Evgeni Malkin en ajouter avec moins de cinq minutes à faire à la rencontre.

Au cachot lors du but de son compatriote russe et rival dans la Ligue nationale, Artemi Panarin a rectifié la situation à peine une minute plus tard.

Les deux clans se réunissaient pour la première fois depuis les dernières séries éliminatoires. À l'image du dernier tournoi printanier, ce sont les Penguins qui ont finalement prévalu malgré la bonne tenue de Sergeï Bobrovsky et ses 41 arrêts.

Même si les champions de la Coupe Stanley occupent le septième rang de la Métropolitaine, ils ont tout de même remporté 11 de leurs 17 premières rencontres (11-5-1) au PPG Paints Arena.

La confrontation était diffusée à l'antenne de TVA Sports.