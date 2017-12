Simon Kean, prochain aspirant obligatoire des poids lourds?

Onze ans après leur combat qui a marqué l'histoire de la Mauricie, les ex-champions canadiens des poids-lourds Patrice L'Heureux de Shawinigan et David Cadieux de Trois-Rivières passent officiellement le flambeau.

Le 10 février, ce sera autour de Simon Kean d'enflammer Shawinigan. Le Québécois affrontera le poids lourd Solomon Haumono, un cogneur australien ayant remporté 21 de ses 24 victoires par K.-O., a-t-il été annoncé jeudi.

Le gagnant deviendra l'aspirant obligatoire à la prestigieuse ceinture du Commonwealth qui décore le champion d'un regroupement de 53 pays.

«(Haumono) vient d'une famille de boxeurs. Son père était le partenaire d'entraînement de Joe Frazier. Il a gagné tout les titres d'Australie et du Pacifique. Pour être honnête, je ne l'aurais pas choisi tout de suite pour affronter Simon, mais on nous a forcés à le faire et on va être prêt», a déclaré Camille Estephan, d’Eye of the Tiger Management.

Cette fois, Kean (12-0-0, 11 K.-O.) n'aura pas à critiquer la qualité de son adversaire qui présente une fiche de 24-4-2 (21 K.-O.). C'est toutefois loin de l'intimider.

«Je me fous qu'il vienne d'une famille de boxeurs et qu'il ait déjà affronté des champions du monde, a dit Kean. La seule chose qui m'intéresse actuellement, c'est de lui sacrer une bonne volée. Quand il verra la foule hostile de la Mauricie et un grizzly affamé devant lui, j'espère qu'il aura autant de courage que lors de la signature du contrat.»

Co-organisateur de l'évènement, Roger Lavergne, des productions Cataractes, salive déjà à l'idée de voir Kean mériter son billet pour un combat de championnat du Commonwealth.

«On a la chance de voir son ascension, s’est réjoui Lavergene. Son adversaire a rencontré un champion du monde pas plus tard que l'an dernier. Ce sera excitant.»

La sous-carte n'est pas encore connue, mais on sait déjà que Steven «Bang Bang» Butler sera de la demi-finale. Les billets sont déjà en vente.