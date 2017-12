Shawn Matthias sur le marché des transactions

Les Jets de Winnipeg auraient offert l’attaquant Shawn Matthias aux autres formations de la Ligue nationale de hockey.

C’est ce qu’a rapporté le journaliste du réseau Sportsnet Elliotte Frideman dans sa plus récente chronique.

La formation du Manitoba ne pourra procéder à un échange avant la fin du gel des effectifs, le 28 décembre prochain, si elle trouve preneur.

Matthias, un ailier gauche capable de jouer au centre, n’a participé qu’à une seule rencontre depuis le 14 novembre dernier. Il a été employé pour la dernière fois le 3 décembre contre les Sénateurs d’Ottawa. En 11 min 49 s d’utilisation, il n’a inscrit aucun point et deux tirs au but.

En 18 affrontements cette saison, le joueur de 29 ans a récolté deux aides avec un différentiel de -1.

Matthias écoule la dernière année d’un contrat de deux ans qui lui rapporte 2,125 millions $ annuellement.

Les Jets connaissent une très bonne campagne avec 45 points en 35 parties (20-10-5), ce qui les place au troisième rang du classement de la section Centrale.

Un choix de deuxième tour des Red Wings de Detroit en 2006, l’Ontarien de 6 pi 4 po et 231 lb a amassé 89 buts et 173 points en 542 matchs avec les Panthers de la Floride, les Canucks de Vancouver, les Maple Leafs de Toronto, l’Avalanche du Colorado et les Jets.