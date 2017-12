Robin Lehner rétro

Robin Lehner a enfilé un masque des années 1970 à l’entraînement des Sabres de Buffalo, jeudi.

Les amateurs n’auront toutefois pas la chance de voir le gardien porter cette protection rétro lors de la prochaine Classique hivernale, le 1er janvier prochain au CITI Field de New York contre les Rangers.

Lehner vite fait de remettre un casque normal quand il a reçu un tir au visage. Le Suédois mettra toutefois le vieux masque à l’échauffement au Jour de l’An.

Testing out for #WinterClassic?



Robin Lehner taking a few shots wearing this mask, used by Gerry Desjardins in the 70s, before practice. #Sabres pic.twitter.com/ftCf6WWEQ0