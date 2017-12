Ovechkin : une question de coup de patin

Qu’est-ce qui explique le retour en force d’Alexander Ovechkin cette saison?

Posez la question à Barry Trotz et il vous répondra que c’est son coup de patin amélioré.

«La chose la plus importante avec "Ovie" est le fait qu’il a recommencé à patiner. Il avait tendance à se laisser trop glisser sur la glace», a affirmé l’entraîneur-chef des Capitals à l’antenne de Sportsnet, jeudi.

«Il est devenu un meilleur athlète depuis qu’il est constamment en mouvement. Je me doutais qu’il allait produire davantage cette saison s’il bougeait plus ses jambes que par le passé, ce qui lui permet de s’aventurer dans des endroits où il n’allait plus, a ajouté Trotz.

«Après son voyage de noces, il s’est engagé à retrouver la forme qui lui permettrait de jouer de cette façon.»

Ce changement rapporte gros. Ovechkin mène actuellement la LNH avec 23 buts (avant les matchs de jeudi), à égalité avec Nikita Kucherov, du Lightning. Il ne lui manque que 10 autres buts pour égaler son total de l’an dernier.

L’attaquant russe a d’ailleurs enfilé plus de buts à forces égales jusqu’à maintenant (17) qu’en 2016-2017 (16).