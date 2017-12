Mark Jankowski, premier gradé de Stanstead

Il y a plus de 100 ans que le hockey est pratiqué au Collège Stanstead, dans les Cantons de l’Est. Il aura fallu attendre 2017 pour qu’un joueur de l’établissement franchisse les portes de la LNH. Pour Mark Jankowski, attaquant des Flames, ses deux saisons sur place ont été essentielles à son développement.

En 2011, celui qui était alors un gringalet de 5 pi 10 po et 130 lb se retrouvait malgré lui sur la voie d’accotement. Ignoré par la Ligue junior de l’Ontario en raison de son gabarit trop frêle, Jankowski a attaqué un détour vers le hockey scolaire.

C’est le programme des Spartans de Stanstead College qui l’a inspiré. Rencontré au Saddledome à Calgary après son 27e match avec les Flames, Jankowski a volontiers replongé dans le temps.

«J’ai passé deux belles années à Stanstead et c’était une très belle époque. L’impact de mes années là-bas a été énorme. Je savais que c’était un endroit où j’aurais la chance de jouer beaucoup. Les entraîneurs là-bas ont été très bons pour moi en me faisant jouer dans toutes les situations. On a joué souvent en Nouvelle-Angleterre et ça m’a permis de me faire remarquer», a-t-il raconté.

Tout un développement !

Jankowski a ainsi grandi. Sur la glace par son jeu productif avec 53 buts et 93 points en 57 matchs à sa deuxième saison, mais aussi de stature. Durant ces deux années, le joueur de centre a poussé au point d’atteindre 6 pi 4 po et 202 lb aujourd’hui. Devant un développement aussi fulgurant, les Flames en ont fait le 21e choix au total au repêchage de 2012.

«Je ne regrette pas du tout de ne pas avoir évolué dans le hockey junior. Ils m’ont boudé et ç'a allumé le feu en moi pour prouver qu’ils avaient tort. Je savais quel type de joueur je pouvais devenir et ce que je devais faire pour y arriver.

«Si tu es un bon joueur, tu sauras te faire remarquer, peu importe où tu joues. Je savais qu’en optant pour Stanstead, si je jouais bien, le mot allait se passer. Mon rêve a toujours été de jouer dans la LNH et passer par Stanstead était la meilleure façon d’y arriver», affirme-t-il aujourd’hui.

Là pour rester

Si plusieurs doutaient de ce choix relativement inconnu des Flames il y a cinq ans, il a néanmoins fait son chemin. Après quatre années à Providence, dans la NCAA, Jankowski a signé en mars 2016 son premier contrat professionnel.

La semaine dernière, le directeur général Brad Treliving lui a livré le message dont tout jeune joueur rêve.

«Il m’a dit de quitter l’hôtel, de me trouver un endroit où rester et de garder le pied sur l’accélérateur. Mon état d’esprit depuis que je suis à Calgary est de ne jamais devenir complaisant», a-t-il dit.

Celui qui a perdu aujourd’hui les quelques notions de français apprises au Québec, à part «quelques gros mots qui restent», se dit éternellement reconnaissant à l’égard du programme de Stanstead.

«Certains étaient à Montréal quand nous y avons joué la dernière fois. Ça m’a permis de revoir plusieurs visages familiers. Je me suis assuré qu’ils sauraient tous à quel point ils ont joué un rôle dans ma progression jusqu’à la LNH.»

Le dicton veut que tous les chemins mènent à Rome. Mais qui eût cru que la route vers Calgary passait par Stanstead?