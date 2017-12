Les Roughriders gardent Jovon Johnson

Les Roughriders de la Saskatchewan ont accordé un nouveau contrat à l’ancien demi de coin des Alouettes de Montréal Jovon Johnson et au joueur de ligne offensive Thaddeus Coleman, jeudi.

La chaîne radiophonique locale 620 CKRM a précisé que le premier a accepté un pacte d’un an, alors que le second a paraphé une entente de deux saisons.

Johnson a effectué 39 plaqués et deux interceptions en 18 matchs avec les Riders lors de la plus récente campagne. Ayant évolué à Montréal en 2016 après des séjours chez les Riders, les Blue Bombers de Winnipeg et le Rouge et Noir d’Ottawa, le vétéran de 34 ans a stoppé l’adversaire 543 fois depuis le début de sa carrière dans la Ligue canadienne de football.

Pour sa part, Coleman a complété en 2017 sa cinquième saison dans le circuit et sa deuxième à Regina, entamant toutes les rencontres des siens. Le plaqueur droit avait précédemment évolué avec les Eskimos d’Edmonton.

Les deux hommes auraient pu tester le marché des joueurs autonomes le 13 février.