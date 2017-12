Déjà 50 points pour Nikita Kucherov!

Le gardien Craig Anderson a été solide devant le filet des Sénateurs d’Ottawa avant de plier l’échine lors des tirs de barrage et le Lightning l’a emporté 4-3, jeudi soir, à Tampa.

Brayden Point et Steven Stamkos ont marqué en fusillade pour le Lightning.

Anderson avait effectué 35 arrêts avant de paraître un peu moins bien lors de l’épreuve ultime.

Dans ce match, Nikita Kucherov est par ailleurs devenu le premier joueur de la Ligue nationale de hockey à atteindre le plateau des 50 points depuis le début de la saison, lui qui a récolté deux mentions d’aide.

Tyler Johnson, Yanni Gourde et Vladislav Namestnikov ont touché la cible pour le Lightning.

Le Québécois Derick Brassard a conclu la partie avec un but et une mention d’aide pour les Sénateurs. Bobby Ryan et Cody Ceci ont été les autres buteurs des Sénateurs.

Le gardien du Lightning Andrei Vasilevskiy a repoussé 18 lancers dans la victoire.