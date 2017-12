Brian Boyle poursuit sur sa lancée

Brian Boyle a inscrit un but en plus de toucher la cible lors des tirs de barrage pour procurer une victoire au compte de 4-3 aux Devils du New Jersey face aux Rangers de New York, jeudi, à Newark.

Outre Boyle, Kyle Palmieri a également marqué en fusillade dans une cause victorieuse tandis que Mika Zibanejad a simplement permis aux visiteurs d’espérer.

Avec son filet en temps réglementaire, Boyle a récolté un septième point en trois matchs. Il compte maintenant 15 points, dont neuf réussites, en 23 sorties cette saison. John Moore et Blake Coleman ont également enfilé l’aiguille pour les Devils.

Jimmy Vesey, Nick Holden et Kevin Hayes ont répliqué en déjouant le gardien Cory Schneider, qui a réalisé 25 arrêts. À l’autre bout de la patinoire, Henrik Lundqvist a repoussé 45 des 48 rondelles dirigées vers lui.

Marcus Johansson effectuait un retour au jeu pour les Devils. L’attaquant a raté les quatre dernières parties des siens en raison d’une blessure à une cheville. La recrue Jesper Bratt n’était pas en uniforme, lui aussi aux prises avec une blessure à une cheville.