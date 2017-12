Andrew Shaw et Joe Morrow en viennent aux coups

L’entraînement des Canadiens de Montréal à Calgary a donné lieu à une altercation entre Andrew Shaw et Joe Morrow, jeudi.

L’attaquant et le défenseur en sont venus aux coups, mais d’autres joueurs sont intervenus pour empêcher leurs coéquipiers d'aller plus loin. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Shaw et Morrow étaient devant le filet quand le premier a arrêté de jouer, a fixé le second et lui a asséné un coup de bâton.

Shaw et Morrow en viennent presqu’aux coups. Des coéquipiers doivent les séparer #ch #tvasports pic.twitter.com/o7VRIrjucr — Marc-André Perreault (@MA_PerreaultTVA) 21 décembre 2017

Cet incident survient deux jours après la victoire de 7-5 sur les Canucks. La troupe de Claude Julien s'est rendue à Calgary pour un affrontement contre les Flames, vendredi.