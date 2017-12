Un retour probable de Leonard Fournette

Le porteur de ballon des Jaguars de Jacksonville Leonard Fournette effectuera vraisemblablement un retour à la compétition dimanche, lorsque son équipe visitera les 49ers de San Francisco.

C’est ce qu’a indiqué l’entraîneur-chef de la formation floridienne, Doug Marrone, au quotidien Sacramento Bee, mercredi.

Fournette a été ennuyé par une blessure au quadriceps l’ayant contraint à manquer le dernier match des siens. Cette saison, il a été limité à 11 rencontres, car il a aussi été touché à la cheville.

Le demi offensif a récolté 923 verges et huit majeurs en 231 courses, ajoutant 213 verges et un jeu de six points par la voie aérienne.