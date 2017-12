Tom Koehler signe avec les Dodgers

L’ancien artilleur des Blue Jays de Toronto Tom Koehler a accepté mercredi une entente d’un an des Dodgers de Los Angeles.

L’organisation californienne n’a pas divulgué la valeur du contrat.

Koehler a amorcé la dernière campagne avec les Marlins de Miami, qui l’ont échangé aux Jays le 19 août. Le gaucher a éprouvé des ennuis, présentant une fiche de 1-7 et une moyenne de points mérités de 6,69 dans le baseball majeur. En 72 manches et deux tiers, le lanceur a donné 83 coups sûrs et 35 buts sur balles, en plus de réussir 62 retraits sur des prises.

Le vétéran, qui a travaillé en relève dans la Ville Reine après avoir agi comme partant en Floride, a disputé 161 rencontres depuis son arrivée dans les grandes ligues en 2012.