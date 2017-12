Theodore s'occupe du Lightning

Shea Theodore a marqué avec 2,3 secondes à faire au match et les Golden Knights se sont sauvés avec une victoire de 4-3 face au Lightning, mardi soir.

Theodore a été brillant, récoltant un but et trois mentions d’aide. David Perron s’est fait complice de trois buts, alors qu’Erik Haula a amassé un but et une passe pour la formation du Nevada. Erik Haula, James Neal et Jonathan Marchessault ont touché la cible pour les Golden Knights.

Du côté du Lightning, le défenseur Victor Hedman (1 but, 3 aides) a enregistré quatre points et l’attaquant Steven Stamkos a obtenu un but et une mention d’aide. Vladislav Namestnikov a également fait secouer les cordages.



Marc-André Fleury a repoussé 35 rondelles dans une cause gagnante. Son vis-à-vis Andrei Vasilevskiy a bloqué 32 tirs.