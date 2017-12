Rob Gronkowski parmi les employés modèles

L’ailier rapproché des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Rob Gronkowski a été nommé mercredi le joueur offensif par excellence de la semaine dans l’Association américaine de la NFL.

Gronkowski a amassé 168 verges en neuf réceptions pour permettre aux siens de vaincre les Steelers de Pittsburgh au compte de 27-24, dimanche. Il revendique 1017 verges et sept touchés par la voie aérienne cette saison.

Du côté de la Nationale, le titre à l’attaque a été décerné au porteur de ballon des Rams de Los Angeles Todd Gurley, qui a totalisé 152 verges et quatre majeurs au sol en moins de trois quarts de jeu contre les Seahawks de Seattle. Son club l’a d’ailleurs facilement emporté par la marque de 42-7.

En défense, les récompenses hebdomadaires ont été octroyées aux demis de coin Marcus Peters (Américaine) et Darius Slay (Nationale), respectivement des Chiefs de Kansas City et des Lions de Detroit. Peters a réalisé deux interceptions aux dépens du pivot des Chargers de Los Angeles Philip Rivers, tandis que Slay a également saisi deux passes du quart ennemi, sa victime étant Mitchell Trubisky, des Bears de Chicago.

Chez les unités spéciales, les botteurs Sam Koch (Américaine) et Robbie Gould (Nationale), des Ravens de Baltimore et des 49ers de San Francisco, ont été honorés. Koch a effectué cinq placements d’une distance moyenne de 43 verges, quatre d’entre eux se retrouvant à l’intérieur de la ligne de 20 des Browns de Cleveland. Gould a réussi six placements contre les Titans du Tennessee, incluant un botté de 45 verges ayant donné une victoire de 25-23 à son club.