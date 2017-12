Oliver Bjorkstrand, le vol des Blue Jackets

En 2013, les Blue Jackets de Columbus misaient sur trois choix de première ronde avec lesquels ils ont respectivement repêché Alexander Wennberg, Kerby Rychel et Marko Dano. Après avoir sélectionné Dillon Heatherington en deuxième ronde, les Jackets ont sélectionné, en toute fin de troisième ronde, un jeune Danois du nom d’Oliver Bjorkstrand.

L’organisation de l’Ohio l’ignorait peut-être à l’époque, mais elle venait de réaliser un véritable vol.

Après son repêchage, la sélection des Jackets a explosé avec les Winterhawks de Portland dans la ligue de l'Ouest avec deux saisons de plus de 100 points dont 118 à sa dernière saison chez les juniors, bon pour le premier rang de son équipe.

Puis, au championnat du monde de hockey junior, le jeune homme a mené les siens en termes de points, en plus de mener le Danemark à ses premiers quarts de finale dans l’histoire de la compétition.

Bjorkstrand fait le saut dans la Ligue américaine l'année suivante. Il fait bien, au point de se mériter un rappel en mars 2016.

Pour l'essentiel, il a terminé la saison avec les Jackets avant de retrouver la filiale de Cleveland pour les séries éliminatoires. Les Monsters, le club-école des Blue Jackets, ont balayé les Bears de Hershey en finale pour remporter la coupe Calder.

En quatre matchs, Bjorkstrand a inscrit cinq buts dont deux buts victorieux en prolongation lors des deux derniers matchs de la série. Sans surprise, et à juste titre, le Danois a été récompensé du titre de joueur le plus utile des séries éliminatoires.

L'éclosion

Lors de la saison 2016-2017, le jeune homme fait la navette entre la Ligue nationale et la Ligue américaine. Le Danois profite d'un rappel en fin de saison pour taper dans l'oeil de l'entraîneur-chef John Tortorella.

« L'organisation a fait un travail exceptionnel pour développer ce joueur. C'est peut-être notre meilleur coup de l'avoir ramené avec l'équipe », a déclaré l'entraîneur-chef des Jackets suite à une autre victoire des siens.

Cette saison, Bjorkstrand s'est véritablement établi dans la LNH, au point d'en éclipser les autres sélections des Jackets en 2013.

Marko Dano n'est plus dans les parages, Kerby Rychel non plus, maintenant devenu une propriété des Maple Leafs de Toronto.

Pour sa part, Wennberg s'est établi comme le premier joueur de centre des Blue Jackets. Il fait bien, mais le Danois fait mieux. Il est le meilleur marqueur de l'équipe derrière Artemi Panarin.

Force est d'admettre que pour l'instant, ce choix de troisième ronde a, certes, surpassé les attentes et pourrait bien s'avérer être l'une des pierres angulaires du succès de l'équipe dans les années à venir, aux côtés des Wennberg, Panarin, Pierre-Luc Dubois, Seth Jones et Zach Werenski.

