Matt Adams choisit Washington

Les Nationals de Washington ont fait signer un contrat d’un an et de 4 millions $ au joueur de premier but Matt Adams, mercredi.

Selon le réseau MLB Network, le joueur de 29 ans pourrait toucher jusqu’à 500 000 $ en bonis de performance.

Adams a passé toute sa carrière avec les Cardinals de St. Louis avant d’être échangé aux Braves d’Atlanta le 20 mai. Cette année, il a conservé une moyenne au bâton de ,274, claquant 20 circuits et faisant compter 65 points en 131 matchs.

Le vétéran a joué 586 parties dans le baseball majeur depuis 2012. Il revendique une moyenne de ,271 ainsi que 75 longues balles et 275 points produits.