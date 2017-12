LNH 360 : Viva Vegas!

Voici un survol des activités de la journée du 19 décembre dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)

TORONTO 8, Caroline 1

Detroit 6, NY ISLANDERS 3

NY RANGERS 4, Anaheim 1

Minnesota 6, OTTAWA 4

Boston 3, BUFFALO 0

Winnipeg 6, NASHVILLE 4

Washington 4, DALLAS 3 (OT)

Floride 3, ARIZONA 2

Montréal 7, VANCOUVER 5

VEGAS 4, Tampa Bay 3

Les Maple Leafs sans pitié pour le 100e anniversaire du 1er match

Avec le chandail des Arenas de Toronto, les Maple Leafs ont explosé avec quatre buts lors des première et en troisième périodes en route vers une victoire écrasante au 100e anniversaire du premier calendrier des joutes de la LNH. L’équipe n’était plus qu’à un but d’égaler son total de 1917, une défaite de 10-9 contre les Wanderers de Montréal, le 19 décembre 1917.

Les Maple Leafs, qui ont battu les Rangers 8-5 le 7 octobre et qui occupent le quatrième rang de la LNH au chapitre des buts marqués avec un cumulatif de 117, sont l’une des deux équipes à avoir marqué au moins huit buts à plus d’une reprise cette saison. Les Canadiens – qui avaient vaincu les Sénateurs 7-4 à l’inauguration des matchs en 1917 - ont aussi réussi cet exploit.

James Van Riemsdyk (un but, deux aides) a marqué le troisième but des Leafs à 10:34 du premier engagement. Il s’agissait du 20 000e filet de la concession en saison régulière (incluant 52 buts en tirs de barrage). Toronto est ainsi devenu la troisième formation de l’histoire à atteindre cette marque.

Les Golden Knights poursuivent leur superbe lancée

Shea Theodore (un but, trois aides) a enfilé le but gagnant avec 2,3 secondes à faire au match pour guider les Golden Knights à un huitième match avec au moins un point (7-0-1). Vegas, qui a mis fin à la série de sept victoires du Lightning, a amélioré sa fiche à 22-9-2 (46 points).

Theodore a établi un sommet personnel en amassant trois aides. Il est devenu le premier défenseur depuis Dennis Wideman (deux buts, deux aides), le 9 décembre 2011, à inscrire quatre points sur l’avantage numérique en un seul match.

Selon l’Elias Sports Bureau, Vegas est l’équipe ayant marqué le but le plus tardif dans une rencontre à sa saison inaugurale depuis l’ère de l’expansion (1967-1968). L’ancien record appartenait à Pat Falloon (Sharks), qui avait enfilé l’aiguille avec 8 secondes à jouer, dans un gain de 4-3 contre les Jets le 12 janvier 1992.

Les Rangers et Lundqvist continuent de briller au MSG

Henrik Lundqvist a repoussé 39 des 40 lancers dirigés vers lui et les Rangers ont relui leur fiche (14-5-3, 31 points) au Madison Square Garden, ce qui les place à égalité avec les Capitals et les Golden Knights pour les victoires à domicile.

Lundqvist a désormais un dossier de 11-0-0 au MSG depuis le 31 octobre (moyenne de buts de 2,12, efficacité de ,933 avec un jeu blanc). Selon Elias, Lundqvist est seulement le deuxième gardien de l’histoire de la concession à gagner 11 décisions consécutives à domicile depuis Dave Kerr, du 19 décembre 1939 au 25 février 1940 (14-0-0).

Lundqvist a par le fait même enregistré sa 422e victoire et n’est plus qu’à un gain de rejoindre Tony Esposito au huitième rang de l’histoire de la LNH.

Vanek réalise son 10e tour du chapeau

L’attaquant des Canucks Tomas Vanek (trois buts, une aide) a réussi le 10e triplé de sa carrière, son premier depuis le 18 mars 2014, dans l’uniforme des Canadiens, contre l’Avalanche.

Seulement cinq joueurs actifs revendiquent plus de tours du chapeau : Alex Ovechkin (20), Jaromir Jagr (15), Marian Gaborik (14), Eric Staal (13) et Evgeni Malkin (11).

Les buts fusent de partout

Sept matchs au programme ont totalisé plus de sept buts. En tenant compte des tirs de barrage, la moyenne de buts alloués par match se situe à 5,97 (525 parties), une augmentation de 5,44 sur l’an dernier.

TVA Sports présente la confrontation Maple Leafs – Blue Jackets dès 19h.