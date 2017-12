L'éclosion peu surprenante d'Andreï Vasilevskiy

Le Lightning de Tampa Bay trône au sommet du classement général cette saison, en partie grâce aux succès du duo composé de Nikita Kucherov et Steven Stamkos. Mais l’homme masqué à l’autre bout de la patinoire, Andreï Vasilevskiy y est aussi pour beaucoup.

L'entraîneur des gardiens de but du Lightning, Frantz Jean, n'est pas surpris par les performances de la merveille masquée de Tampa.

Au jeune âge de 23 ans, le cerbère de la formation floridienne compte 21 victoires en 27 départs. À ce rythme, il pourrait surpasser la marque de 48 gains en une saison, établie par Martin Brodeur et Braden Holtby.

« J’avais déjà été tellement impressionné par sa mobilité sur la glace à 18 ans, compte tenu que c’est un gars qui a un physique assez imposant, a lancé Jean. Ce que j’aime de lui, c’est qu’il prend un jour à la fois. Il ne se projette pas trop loin. Il essaie de demeurer dans le moment présent le plus possible. »

Après cinq saisons passées devant la cage du Lightning, Ben Bishop a été échangé aux Kings de Los Angeles. Le filet floridien était maintenant celui de Vasilevskiy.

« Quand on a pris la décision d’échanger Ben Bishop, c’est qu’Andreï nous avait prouvé lors de la série finale de conférence contre les Penguins de Pittsburgh qu’il était capable de prendre les rennes de façon significative. »

En retour du cerbère format géant, le Lightning n'a pas obtenu qu'un espoir et un choix au repêchage. Il a aussi mis la main sur un véritable mentor pour son jeune partant en Peter Budaj.

