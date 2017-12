La fin pour Niklas Hagman

L’ancien attaquant de la Ligue nationale de hockey (LNH) Niklas Hagman a décidé de mettre un terme à sa carrière, mercredi.

Le choix de troisième tour des Panthers de la Floride en 1999 a annoncé le tout par l’entremise de son compte Twitter, effectuant au passage les remerciements d’usage.

Hagman, 38 ans, a porté les couleurs des Panthers, des Stars de Dallas, des Maple Leafs de Toronto, des Flames de Calgary et des Ducks d’Anaheim, entre 2001 et 2012. Il a ensuite poursuivi sa carrière dans la Ligue continentale (KHL), en Suisse et en Finlande.

En 770 rencontres dans la LNH, l’athlète finlandais a récolté 301 points, dont 147 filets.