10 choses à savoir sur Mike Sherman

Les Alouettes de Montréal ont annoncé mercredi que Mike Sherman était leur nouvel entraîneur-chef.

Voici 10 choses à savoir sur l'homme de 63 ans...

1. Il a occupé des postes de coordonnateur offensif et d'entraîneur de ligne offensive dans les rangs collégiaux et universitaires de 1983 à 1996.

2. Il a commencé sa carrière dans la NFL en 1997 en tant qu'entraîneur des ailiers rapprochés avec les Packers de Green Bay.

3. Il a quitté les Packers en 1999 pour se joindre aux Seahawks de Seattle à titre de coordonnateur offensif.

4. Il est ensuite revenu avec les Packers, de 2000 à 2005, pour occuper les fonctions d'entraîneur-chef et de directeur général.

5. Après avoir compilé un dossier de 4-12, il a été congédié en janvier 2006 et a ensuite occupé différentes fonctions avec les Texans de Houston, l'Université Texas A&M et les Dolphins de Miami, de 2006 à 2013.

6. Il s'installe au Massachusetts en 2015 pour diriger l'équipe de l'école secondaire Nauset Regional pendant trois ans.

7. Après avoir dirigé à tous les niveaux du football américain, il accepte avec les Alouettes son tout premier mandat dans la Ligue canadienne de football.

8. Sa fiche à vie dans la NFL en tant qu'entraîneur-chef est de 59-43 alors que celle dans les rangs universitaires est de 25-25.

9. Mike et sa femme Karen ont cinq enfants, soit Sarah (1983), Emily (1987), Matthew (1989), Benjamin (1992), and Selena (1999).

10. Sa fille Sarah est mariée à Zac Taylor, qui est entraîneur des receveurs de passe des Rams de Los Angeles dans la NFL.