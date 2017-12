Des bonus pour Nicolas Deslauriers

Nicolas Deslauriers connaît son identité et son rôle dans la LNH. Il n’a pas réussi à se frayer un chemin avec le Canadien pour ses qualités de marqueur. Mais le temps d’un soir, il a mené l’attaque des siens avec deux buts dans un gain de 7 à 5 contre les Canucks, hier, au Rogers Arena.

Deslauriers aura patienté jusqu’à son 226e match dans la LNH avant d’obtenir son premier doublé.

«Oui, je vais m’en souvenir, mais pas tant que ça, a dit l’ancien des Sabres de Buffalo. Je l’ai dit depuis mon premier jour ici. Je ne suis pas là pour faire des points. C’est juste des bonus quand j’y arrive. Je dois être physique et amener de l’énergie. Mais quand j’ai des chances, je dois en profiter. Quand nous contribuons à l’attaque, nous enlevons de la pression sur nos meilleurs joueurs.»

Pour son premier but, Deslauriers a probablement remercié Byron Froese pour sa passe rapide et Jeff Petry pour son incursion en territoire adverse.

«Jeff a réalisé tout un jeu, a rappelé le Québécois. Il a ouvert un peu tout le monde et il a réussi à repérer Froese. J’ai foncé au filet et j’ai reçu une passe parfaite. Je ne pouvais pas manquer cette chance.»

Moins prévisibles

Dans un autre coin du vestiaire de l’équipe adverse, Daniel Carr avait aussi le sentiment du devoir accompli. Depuis son rappel du Rocket de Laval, Carr a maintenant neuf points (3 buts, 6 passes) en huit rencontres.

«C’est gros pour nous quand nous pouvons marquer des buts, a affirmé Carr. Nous avons eu une bonne discussion avant le match de ce soir, juste entre nous trois. Nous voulions devenir moins génériques et moins prévisibles. Il faut jouer avec énergie, mais il faut aussi créer des chances sans toutefois risquer trop de choses.»

Un capitaine heureux

Max Pacioretty a terminé la rencontre avec deux passes et cinq tirs en direction d’Anders Nilsson. Le capitaine aurait très bien pu obtenir un ou deux buts. Dès sa première présence sur la glace, il a été frustré par Nilsson qui a plongé à sa gauche pour bloquer son tir.

De retour avec Jonathan Drouin, Pacioretty a joué un bien meilleur match qu’à ses dernières sorties.

«J’ai le sentiment que c’était la première fois depuis très longtemps que j’étais impliqué offensivement, a dit le numéro 67. C’était vraiment bon d’obtenir des chances, de sentir qu’on compte sur nous pour créer des chances. On sentait qu’on pouvait faire la différence. Notre cohésion était bonne, on se trouvait sur la patinoire et on aurait ou en créer encore plus. On aime vraiment jouer ensemble.»

Dans les dernières secondes du match, Pacioretty aurait pu marquer dans un filet désert, mais il a refilé la rondelle à Phillip Danault.

«Je ne raffole plus des buts dans un filet désert, a-t-il répliqué en souriant. J’en ai marqué amplement au fil de ma carrière. Il était très reconnaissant. J’espère que ça me vaudra un vrai cadeau matériel.»