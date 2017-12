«Ce n'est certainement pas un 4e trio» - Claude Julien

Appelé à commenter la performance de sa troisième ligne d’attaquants formée de Nicolas Deslauriers, Byron Froese et Daniel Carr, Julien a vite sorti l’encensoir.

«Premièrement, il faut peut-être arrêter d’appeler ça un quatrième trio. De la façon dont ces gars-là jouent, ce n’est certainement pas un quatrième trio. Ils jouent de la bonne façon, ils gèrent bien la rondelle, ils gagnent leurs batailles le long des rampes et ils réussissent à marquer des buts. Pour moi, c’est beaucoup mieux qu’un quatrième trio et nous sommes extrêmement satisfaits d’eux», a-t-il louangé.

Le constat a été sensiblement le même pour le trio de Jonathan Drouin, qui a de nouveau été jumelé à Max Pacioretty.

«Ce trio a été très bon ce soir. Les trois joueurs ont fabriqué de beaux jeux, ça a été beaucoup mieux. Je n’ai pas haï cette ligne-là. Ils ont été assez bons.»

Ses hommes ont également bien fait au chapitre des mises au jeu (39 en 72 – 54,2%), de même que sur l’avantage numérique (2 en 3), deux aspects qui n’ont pas toujours souri à l’équipe dernièrement.

«Ça a été beaucoup mieux ce soir. Sur le jeu de puissance, quand tu lances et que tu t’impliques, les choses vont bien. On a quand même donné deux buts en désavantage numérique, donc il faut s’améliorer. C’est un travail qui continue tout au long de la saison et on va essayer de gagner des matchs d’ici la pause des Fêtes», a soupiré Julien.

«On est chanceux d’avoir un bon gardien»

Les lacunes défensives évidentes du Canadien sont réapparues au grand jour face aux Canucks, mais Claude Julien a volontiers quitté le Rogers Arena avec deux points dans les poches.

L’entraîneur-chef a attribué en grande partie la victoire à deux facteurs. Premièrement, la tenue du gardien Carey Price, qui a brillé même si cinq tirs l’ont déjoué, a pallié à de nombreuses largesses défensives. Deuxièmement, le pilote s’est réjoui de voir les siens exploser offensivement, en soulignant au passage l’effort du quatrième trio.

«La victoire fait toujours du bien. Offensivement, on a fait de bonnes choses. Défensivement, on n’a pas été solide et on est chanceux d’avoir un bon gardien», a-t-il analysé.

«Carey a été excellent ce soir. Je sais que les buts contre ne le démontrent pas, mais il a été vraiment solide et nous a aidés défensivement, où l’on n’a pas été aussi bon qu’on devrait l’être. Au moins, on a marqué des buts et ce sont des choses que tu dois prendre. Tu continues à essayer d’améliorer ton équipe, parce qu’on n’est pas rendu où on veut être», a-t-il ajouté.