Carey Price doit passer à autre chose

Publié aujourd'hui à 17h15

Mis à jouraujourd'hui à 17h19

Malgré cinq buts accordés mardi à Vancouver, contre les Canucks, j’ai aimé la tenue du gardien des Canadiens de Montréal Carey Price.

J’ai aussi aimé voir l’entraîneur-chef Claude Julien dire la même chose de son gardien.

Même s’il accorde des buts, il faut considérer les chances de qualité ainsi que les arrêts importants. Dans l’ensemble, il a bien fait.

C’est ainsi qu’il doit se comporter. Son message est passé, les médias ont compris, les partisans ont compris aussi.

Je peux comprendre qu’il était frustré de la façon dont il a été traité par les médias ou les partisans plus tôt cette saison, mais il doit passer à autre chose. Il faut aller de l’avant et il doit laisser parler ses performances sur la glace, comme il l’a fait mardi. Tout le monde en sortira gagnant.

Des revirements coûteux

Encore une fois, contre les Canucks, ce sont les revirements qui ont coûté cher aux Canadiens.

Globalement, l’équipe joue bien défensivement, mais les jeux de routine se transforment beaucoup trop souvent en revirements. C’est ça qui fait mal à l’équipe.

Les exemples sont nombreux au cours des derniers matchs. On doit absolument améliorer cette facette du jeu, c’est primordial.

Des semaines cruciales

Lorsque j’étais avec les Sénateurs, on avait un tableau dans le vestiaire avec des segments de cinq rencontres. Pour faire les séries, on avait besoin d’au moins six points sur 10 chaque fois.

Ce sera difficile, mais c’est ce que les Canadiens devront faire d’ici la fin de la saison. Dès cette semaine, les hommes de Claude Julien devront gagner deux matchs sur trois, sans quoi les séries éliminatoires s’éloigneront peu à peu.

Le défenseur Jeff Petry qui a levé son jeu d’un cran face aux Canucks, en l’absence de Shea Weber, est un exemple parfait de ce que l’on devra voir jusqu’à la fin de la campagne si on veut voir le Tricolore participer à la grande danse du printemps.

Une expérience inoubliable

J’ai adoré mon expérience à Ottawa lors du match des anciens à l’extérieur. L’ambiance était féérique, devant le Parlement, c’était grandiose.

Je retrouvais des anciens coéquipiers, mais surtout des amis. C’est l’endroit où j’ai été le plus longtemps au cours de ma carrière dans la LNH. On s’entendait bien et c’est comme si on était revenus 12 ans en arrière.