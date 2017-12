Burakovsky tranche le débat

L’attaquant Andre Burakovsky a complété son doublé en prolongation pour permettre aux Capitals de l’emporter 4-3 face aux Stars, mardi soir.

Dmitry Orlov a marqué dans une cause gagnante ce qui pourrait être le but de l’année. Brett Connolly a lui aussi fait mouche pour la formation de la capitale américaine.



La réplique des Stars est venue des bâtons de Jamie Benn, Gemel Smith et Alexander Radulov.



Braden Holtby a enregistré un 20e gain cette saison en repoussant 33 rondelles. Son vis-à-vis Ben Bishop a bloqué 24 tirs.