Mike Sherman devient entraîneur-chef des Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont annoncé mercredi l’embauche de Mike Sherman à titre d’entraîneur-chef de l’équipe.

L’homme de 63 ans est ainsi le 24e pilote de l'histoire de l’organisation. Il a été l’instructeur-chef des Packers de Green Bay dans la NFL de 2000 à 2005. De 2001 à 2004, il a aussi été le directeur général de cette formation, cumulant un dossier de 57-39 en six saisons comme entraîneur.

Durant cette période, les Packers ont remporté trois titres de section et Sherman occupe le deuxième rang de cette organisation avec un pourcentage de victoires de ,663.

«Nous sommes passés par un rigoureux processus de sélection, mais dès le départ, nous savions que Mike était l'homme de la situation. Nous avons aimé sa vision de l'équipe et ses attentes, a lancé dans un communiqué le directeur général des Alouettes, Kavis Reed. Il a de l'expérience comme entraîneur-chef chez les professionnels et il saura comment motiver ses joueurs pour les pousser à performer à leur maximum de leur potentiel.»

Pour sa part, le principal intéressé s’est dit enchanté de sa venue au Québec.

«C'est un honneur pour moi d'être nommé entraîneur-chef des Alouettes. J'ai beaucoup aimé mes discussions avec les propriétaires et la haute direction. À travers ces discussions, j'ai ressenti un front commun quand il est question des Alouettes de Montréal», a pour sa part déclaré Sherman.

«Mon but est d'apporter de la passion et un sens des responsabilités à l'organisation que nos partisans pourrons apercevoir quand l'équipe va jouer cette saison. Nous devons donner aux Montréalais une formation qui agit comme une équipe championne dans tout ce qu'elle entreprend en tant qu'organisation. J'ai hâte de parler aux joueurs afin de savoir comment ils entrevoient la prochaine saison», a ajouté le nouvel entraîneur des Alouettes.

L’attaque à l’honneur

Spécialiste de l'attaque, l'entraîneur originaire de Northborough, au Massachusetts, a mené les Packers à des records de concession pour les verges au sol (2558) en 2003 et par la passe (4449) en 2004. Sous ses ordres en 2003, le quart Brett Favre a mené la NFL avec 32 passes de touché. Les Packers ont de plus éclipsé un record d'équipe avec 2558 verges au sol, inscrivant 442 points, soit le quatrième meilleur total de leur histoire.

Il s'agissait pour lui d'un deuxième séjour avec les Packers, car il avait amorcé sa carrière dans la NFL à Green Bay en 1997 comme entraîneur de la ligne offensive et des ailiers rapprochés.

Après deux saisons, il a suivi l'entraîneur-chef Mike Holmgren à Seattle où il a été nommé coordonnateur de l'attaque des Seahawks, avant de retourner à Green Bay.

Après son deuxième arrêt à Green Bay, Sherman s'est joint aux Texans de Houston comme adjoint à l'entraîneur-chef et coordonnateur à l'attaque pendant deux saisons en 2006 et en 2007, avant d'être nommé entraîneur-chef des Aggies de l'Université du Texas A&M dans la NCAA en 2008.

Jusqu'en mai 2017, il dirigeait les Warriors de l'école secondaire Nauset Regional.