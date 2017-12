7e défaite consécutive pour les Coyotes

Les Panthers ont inscrit trois buts sans réplique après avoir accusé un retard de deux buts, pour finalement défaire les Coyotes 3-2, mardi soir.

Les hommes de Rick Tocchet ont ainsi encaissé un septième revers consécutif.

Nick Bjugstad, Denis Malgin et Mike Matheson ont fait mouche pour la formation floridienne. Evgeny Dadonov s’est fait complice de deux buts.



Christian Fischer et Derek Stepan ont marqué dans une cause perdante.



Le gardien des Panthers James Reimer a repoussé 49 rondelles. Son vis-à-vis Antti Raanta a stoppé 23 tirs.