Tyson Barrie réussit un doublé face aux Penguins

Le défenseur Tyson Barrie a réussi un doublé, lundi soir, pour permettre à l’Avalanche du Colorado de vaincre les Penguins de Pittsburgh par la marque de 4-2.

Les champions de la Coupe Stanley (17-15-3) ont subi un quatrième revers à leurs cinq derniers matchs. Campés au neuvième rang de l’Association de l’Est, les hommes de Mike Sullivan ne seraient pas des séries si celles-ci commençaient aujourd’hui.

Pour l’Avalanche (16-15-2), il s’agit d’une deuxième victoire en huit jours aux dépens des Penguins.

Mikko Rantanen s'est signalé avec un but et une mention d'aide et J.T. Compher a aussi touché la cible pour la formation de Denver. L'ancien attaquant des Canadiens Sven Andrighetto a récolté deux passes.

Evgeni Malkin et Chad Ruhwedel ont fait mouche du côté des Penguins.

Le capitaine de l'Avalanche Erik Johnson purgeait le premier de ses deux matchs de suspension pour avoir donné de la bande à l'endroit de l'attaquant du Lightning Vladislav Namestnikov.

Semyon Varlamov a repoussé 30 rondelles dans la victoire des siens. Son vis-à-vis Matt Murray a stoppé 33 tirs.