Saison terminée pour Aaron Rodgers

Les Packers de Green Bay ont de nouveau placé le nom de leur quart-arrière Aaron Rodgers sur la liste des blessés, mardi.

Le joueur de 34 avait effectué un retour au jeu, le weekend dernier, après avoir subi une blessure à la clavicule lors de la sixième semaine de la saison.

Rodgers a cependant ressenti de la douleur de nouveau dans la défaite de dimanche contre les Panthers de la Caroline.

Les Packers ont également annoncé l’embauche du quart-arrière Joe Callahan.

