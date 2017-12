Mikhail Denisov souhaite aider l'Armada à aller jusqu'au bout

Déjà en tête du classement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), l’Armada de Blainville-Boisbriand a fait l’acquisition du gardien russe Mikhail Denisov en provenance des Cataractes de Shawinigan plus tôt cette semaine.

«Je me joins à une bonne équipe et j’aurai la chance de participer aux séries éliminatoires et d’aspirer aux grands honneurs, a commenté Denisov, sur le site web de la LHJMQ, mardi.

«Mon objectif est clair, c’est d’amener cette équipe jusqu’au bout.»

En retour, l’Armada a cédé un choix de troisième tour au repêchage de 2019 et un choix conditionnel, lié aux performances du portier.

Finaliste la saison dernière pour le trophée Jacques-Plante, remis au gardien présentant la meilleure moyenne de buts alloués de la LHJMQ, Denisov connaît une campagne plus difficile, à l’image des Cataractes. En 23 matchs depuis le début de la saison, le gardien a conservé un dossier de 6-15-0 et une moyenne de buts alloués de 4,21.

L’Armada comptait déjà sur Francis Leclerc et Émile Samson devant le filet. Âgé de 19 ans, Leclerc a été le plus occupé des deux avec 28 présences. Il a maintenu une fiche de 17-4-1 et une moyenne de 2,89.