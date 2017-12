Voici un survol des activités de la soirée du 18 décembre dans la LNH.

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)

BOSTON 7, Columbus 2

NEW JERSEY 5, Anaheim 3

Los Angeles 4, PHILADELPHIE 1

COLORADO 4, Pittsburgh 2

EDMONTON 5, San Jose 3

Tout baigne à Boston

Les Bruins ont orchestré une éruption de sept buts, dont quatre au troisième tiers, pour battre les Blue Jackets et améliorer leur fiche à 5-2-1 au mois de décembre. Boston a marqué sept buts dans un match pour la première fois depuis le 20 février 2016 contre Dallas (7-3).

David Pastrnak a porté à 12 - un sommet dans la LNH - sa séquence de matchs avec un point (une première pour lui), tandis que Brad Marchand a amassé deux points (un but, une aide) pour poursuivre sa série productive à neuf matchs (six buts, huit aides).

Tuukka Rask (16 arrêts) a maintenant un dossier de 6-0-1 à ses sept derniers départs, depuis le 29 novembre (moyenne de buts de 1,59, efficacité de ,937 et un jeu blanc) après une disette de 3-8-2 à ses 13 premiers matchs.

Les attaquants Jake DeBrusk (un but, deux aides) et Danton Heinen (un but, deux aides) sont devenus les premières recrues des Bruins a inscrire trois points dans un match depuis Craig Janney (trois buts) et Bob Sweeney (trois aides) contre les Nordiques de Québec en mars... 1988!

Les Devils résistent au retour de Henrique

Brian Boyle a amassé trois aides à son 33e anniversaire - dont celle du but gagnant – et les Devils ont amélioré leur rendement à 19-9-5 (43 points) cette saison, un sommet qu’ils partagent avec les Capitals dans la section Métropolitaine.

Boyle (647 matchs joués) a inscrit trois points en deux rencontres consécutives. Avant sa récolte de vendredi dernier (un but, deux aides contre les Stars), il n’avait réalisé l’exploit qu’une seule fois dans sa carrière.

À son premier duel contre son ancienne équipe, l’attaquant Adam Henrique a collectionné deux points (dont un superbe but) à son retour au New Jersey. Avec les Devils, il a patiné dans 455 matchs avec une récolte de 122 buts et 257 points.

Gel des effectifs

En vertu de l’article 16.5 de la convention collective de la LNH, tous les joueurs actifs, blessés, ou pas dans l’effectif seront protégés dès minuit en raison du gel des transactions. Il sera en vigueur jusqu’au 27 décembre, à minuit.