LNH: les plus grandes surprises de la saison

Qu’il s’agisse d’un nom méconnu connaissant ses moments de gloire, de l’éclosion d’un jeune joueur ou d’un retour en force qu’on n’attendait plus de la part d’un vétéran, plusieurs joueurs viennent déjouer les pronostics chaque saison dans la LNH.

La présente campagne n’y échappe pas. Le TVASports.ca a donc pris l’initiative de dresser une liste des surprises depuis le début des hostilités.

Josh Bailey (Islanders de New York) : 10B, 32A, 42P en 34 MJ

L’attaquant de 28 ans n’a jamais atteint le plateau des 60 points durant sa carrière et voilà qu’il en compte autant que son compagnon de trio John Tavares.

Anders Lee (Islanders de New York) : 21B, 15A, 36P en 34 MJ

À l’instar de Bailey, Lee s’est révélé une agréable surprise pour les Islanders. Seuls Alex Ovechkin et Nikita Kucherov ont fait scintiller plus souvent la lumière rouge jusqu’à maintenant.

Mathew Barzal (Islanders de New York) : 8B, 22A, 30P en 34 MJ

Capable de feintes étourdissantes et doté d’un coup de patin ahurissant, Barzal est le meilleur passeur et le deuxième meilleur pointeur chez les recrues, derrière Boeser. Dire que les Bruins de Boston ont levé le nez sur lui trois fois plutôt qu’une au repêchage de 2015.

Brayden Schenn (Blues de St-Louis) : 16B, 22A, 38P en 35 MJ

On le savait bon, mais on n’aurait pas deviné que l’échange qui l’a amené à St-Louis aurait été aussi bénéfique pour lui. Schenn arrive au premier rang de la LNH avec six buts gagnants, ex aequo avec Brandon Saad, Sean Monahan, Brayden Point et Artem Anisimov. Son différentiel de +22 lui confère le troisième échelon.

Jaden Schwartz (Blues de St-Louis) : 14B, 21A, 35P en 30 MJ

Il a formé avec Schenn un duo qui a fait frémir les équipes adverses avant de tomber au combat. Son sens du jeu lui permet de trouver les ouvertures dans les défensives. Il possède le deuxième meilleur différentiel de la ligue en vertu d’une fiche de +23.

Evander Kane (Sabres de Buffalo) : 14B, 17A, 31P en 34 MJ

L’enfant terrible des Sabres produit presque à un rythme d’un point par match. Meilleur pointeur et buteur des siens, il représente l’un des rares points positifs de la saison à Buffalo. L’attaquant de puissance arrive à ses fins en décochant beaucoup de tirs, lui qui pointe au quatrième rang de la Ligue à ce chapitre (142 lancers).

Brock Boeser (Canucks de Vancouver) : 18B, 14A, 32P, 32 MJ

Les Canucks ont réussi un coup de génie en prononçant son nom au 23e rang du repêchage de 2015. Franc-tireur hors pair, Boeser montre un taux d’efficacité des tirs de 20,7%.

Dustin Brown (Kings de Los Angeles) : 12B, 16A, 28P en 35 MJ

L’Américain a récolté moins de 40 points lors des cinq dernières saisons. Il a même été dépouillé de son titre de capitaine à l’aube de la saison 2016-2017. Le système du nouvel entraîneur-chef John Stevens semble avoir donné un coup de piston à l’offensive des Kings et Brown en est l’un des grands bénéficiaires. Il maintient un rythme de 65 points en 82 matchs, ce qui représenterait un sommet pour lui.

William Karlsson (Golden Knights de Las Vegas) : 15B, 12A, 27P en 33 MJ

Limité à un temps de jeu moyen de 13:23 à Columbus la saison dernière, Karlsson est l’attaquant le plus utilisé des Golden Knights (18:27 en moyenne). Les résultats sont probants pour cet attaquant de 24 ans qui n’a jamais obtenu 30 points lors d’une saison.

Jonathan Marchessault (Golden Knights de Las Vegas) : 12B, 19A, 31P en 30 MJ

On se demandait si sa saison de 30 buts l'an passé n'était qu'une anomalie, mais force est d'admettre que le Québécois dissipe les doutes. À Las Vegas, Gerard Gallant lui confie de grandes responsabilités comme en fait foi son temps d'utilisation moyen de 17:18. Le petit attaquant lui rend bien, étant le meilleur pointeur des Golden Knights. On connaît ses instincts de marqueur, mais il peut aussi fabriquer des jeux.

David Perron (Golden Knights de Las Vegas) : 7B, 20A, 27P en 27 MJ

C’est bien connu que les Golden Knights forment l’équipe des négligés depuis le début de la saison. À l’instar de sa formation, le Québécois fracasse les attentes et pourrait surpasser sa marque de 57 points obtenue avec les Oilers en 2013-2014.

Erik Haula (Golden Knights de Las Vegas) : 13B, 11A, 24P en 29 MJ

Après 29 matchs, il ne manque plus que deux points à Haula pour égaler son total de 26 points amassés en 72 rencontres l’an dernier. Le marchand de vitesse était utilisé en moyenne seulement 12 secondes par match en avantage numérique avec le Wild la saison dernière. Il est à ce jour le deuxième attaquant le plus sollicité des Golden Knights en pareille situation (2:45 par match). Comme quoi une 31e formation a permis à certains d’obtenir une chance inespérée de se faire valoir.

Tyson Barrie (Avalanche du Colorado) : 4B, 23A, 27P en 32 MJ

Si les jours sont plus joyeux pour l’Avalanche par rapport à la dernière saison, il en est de même pour Barrie, qui n’est qu’à un point du premier rang du classement des pointeurs chez les défenseurs détenu par John Klingberg.

Mikko Rantanen (Avalanche du Colorado) : 10B, 19A, 29P en 33 MJ

Le Finlandais de 21 ans n’est pas du tout affecté par la guigne de la deuxième année, lui qui a au contraire pris son envol cette saison. Ça ne nuit pas d’évoluer en compagnie de l’excellent Nathan MacKinnon...

Brayden Point (14B, 17A, 31 P en 33 MJ) et Vladislav Namestnikov (14B, 15A, 29P en 33 MJ) – Lightning de Tampa Bay

C'est l'année de la grande éclosion pour ces deux jeunes attaquants. Comme si l'offensive du Lightning n'était pas assez dominante avec Nikita Kucherov et Steven Stamkos qui s'amusent comme larrons en foire...

Mikhail Sergachev (Lightning de Tampa Bay) : 8B, 15A, 23P en 33 MJ

On ne veut pas tourner le fer dans la plaie, mais seulement huit défenseurs revendiquent plus de points que lui et il aurait été le partenaire idéal pour Shea Weber. Récemment, Sergachev est devenu le quatrième arrière de l'histoire de la LNH à récolter cinq buts gagnants en tant que recrue.

Sean Couturier (Flyers de Philadelphie) : 15B, 15A, 30P en 33 MJ

Après seulement 33 matchs, Couturier n’est qu’à neuf points d’égaler son record personnel en une saison. Ce joueur de centre reconnu pour sa fiabilité s’épanouit enfin sur le plan offensif.

Will Butcher (Devils du New Jersey) : 2B, 19A, 21P en 33 MJ

La saison dernière, ce modeste choix de cinquième tour de l’Avalanche évoluait encore dans la NCAA. Le défenseur a démarré sa carrière dans la LNH sur les chapeaux de roue et il a grandement contribué aux succès inattendus des Devils (19-9-5). Ses 12 points récoltés en avantage numérique le positionnent au 3e rang parmi les défenseurs du circuit. La formation du New Jersey semble avoir trouvé son quart-arrière.

Clayton Keller (Coyotes de l’Arizona) : 12B, 14A, 26P en 36 MJ

Keller était pressenti par certains avant le début de la saison comme le meilleur candidat au trophée Calder. Dans ce contexte, ses performances ne sont peut-être pas si surprenantes, mais le petit fabricant de jeu s’en tire admirablement bien, sachant que les Coyotes connaissent une saison catastrophique (7-24-5).