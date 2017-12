LavoieDubé : des nouvelles de Malhotra

Retraité depuis la fin de la saison 2015-2016, l’ancien des Canadiens Manny Malhotra travaille maintenant au sein de l’organisation des Canucks, avec laquelle il a disputé quelques saisons en tant que joueur.

Malhotra, qui a maintenant 37 ans, fait partie du personnel d’entraîneurs de l’équipe.

«Je regarde les matchs d’en haut et je donne des conseils à Travis (Green, l’entraîneur-chef) s’il me demande ce que je vois, a-t-il expliqué, mardi. Je travaille aussi avec les centres, on fait des mises en jeu, et je fais de la vidéo avec les attaquants.»

La transition se fait bien pour lui, même s’il a parfois un pincement au cœur en croisant certains joueurs des Canucks avec lesquels il a évolué dans le passé.

