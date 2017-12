Charlie Lindgren, le chansonnier

Le gardien du Rocket de Laval Charlie Lindgren est non seulement un athlète de pointe et un homme de foi, on découvre maintenant qu’il aime bien manier la guitare!

Durant ses années à l’Université St. Cloud, Lindgren faisait partie d’un petit groupe appelé les «Minnesota Boys». Il existe même, sur YouTube, quelques vidéos du gardien de but-musicien en action!

«Ça me donnait quelque chose à faire, c’était un hobby», a-t-il mentionné à notre journaliste Jean-Philippe Bertrand, mardi.

«Mais en aucune façon je ne suis un grand guitariste, a-t-il ajouté en riant. Je n’en ferai pas un après-carrière.»

Influencé tôt par les goûts de son grand-père, Lindgren, comme beaucoup d’Américains, est un grand amateur de musique country.

Le gardien s’est même permis de pousser la chansonnette en compagnie de Jean-Philippe dans le vestiaire du Rocket. Assis un peu plus loin, Éric Gélinas et Stefan Leblanc n’était pas exactement convaincus.

