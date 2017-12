Sergey Kovalev en action au Madison Square Garden en mars

Sergey Kovalev défendrait ses titres des mi-lourds de la World Boxing Organization (WBO) et de l’International Boxing Association (IBA) contre son compatriote russe Igor Mikhalkin (21-1, 9 K.-O.) en mars 2018 au Madison Square Garden de New York, selon ce qu’a rapporté le réseau ESPN, lundi.

Un combat contre Kovalev avait été offert à Sullivan Barrera, mais le Cubain a préféré un duel avec Dmitry Bivol, du Kirghizistan, champion de la catégorie au sein de la World Boxing Association (WBA).

Les combats de Kovalev et de Barrera, dont les carrières respectives sont toutes deux promues par Main Events, seraient présentés sur la même carte et télédiffusés par HBO.

Kovalev (31-2-1, 26 K.-O.) revenait des deux premières défaites de sa carrière contre l’Américain Andre Ward en novembre 2016 et juin 2017 quand il s’est imposé par K.-O. technique au deuxième round sur l’Ukrainien Shabranskyy au MSG en novembre 2017 pour mettre la main sur ses actuelles ceintures de la WBO et de l’IBA.

Bien connu des Québécois pour ses victoires sur Jean Pascal en 2015 et 2016, ainsi que pour des prises de bec avec Adonis Stevenson, champion du World Boxing Council (WBC), le Russe de 34 ans avait perdu ses titres de la WBA, de la WBO et de l’International Boxing Federation (IBF) quand il s’était incliné sur décision unanime et par K.-O. technique au huitième round à Las Vegas devant Ward, qui a par la suite pris sa retraite de la boxe professionnelle en septembre.