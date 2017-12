P.K. Subban, athlète-vedette d’Adidas

Adidas, équipementier officiel de la Ligue nationale de hockey (LNH), a annoncé lundi un partenariat avec P.K. Subban.

En plus du défenseur des Predators de Nashville, l’Allemande s’associe également au capitaine des Oilers d’Edmonton Connor McDavid, au défenseur des Sharks de San Jose Brent Burns et à l’attaquant des Stars de Dallas Tyler Seguin.

Playmaker. Creator.



There’s nobody like him.



Welcome to #teamadidas, @PKSubban1. pic.twitter.com/3ijEHiCZu2